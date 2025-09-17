رئيس مجلس النواب يستقبل ملك إسبانيا بمقر البرلمان - صور

كتب- محمد أبو بكر:

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، بمقر البرلمان، الملك فيليب السادس، ملك مملكة إسبانيا، في زيارة رسمية تعكس متانة العلاقات بين البلدين.

في مستهل اللقاء، رحب الدكتور جبالي بجلالة الملك، معربًا عن تقديره البالغ لهذه الزيارة التي وصفها بالتاريخية، مؤكداً أنها تأتي في توقيت يشهد زخماً إيجابياً في العلاقات الثنائية، خاصة بعد الزيارة الهامة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدريد، والتي أسفرت عن الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأكد رئيس مجلس النواب حرص البرلمان المصري على تطوير التعاون مع نظيره الإسباني، وتكثيف التنسيق المشترك داخل المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، لاسيما في ظل تولي البرلمان المصري رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط خلفًا للبرلمان الإسباني.

وأشاد الدكتور جبالي بالمواقف الإسبانية الداعمة للقضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مثمنًا في الوقت نفسه دعم مدريد للمرشح المصري الدكتور خالد العناني في سباقه لتولي منصب مدير عام منظمة اليونيسكو.

من جانبه، أعرب جلالة الملك فيليب السادس عن تقديره العميق للحضارة المصرية العريقة، مشيدًا بمتانة العلاقات المصرية الإسبانية وما تشهده من نمو متواصل في مختلف المجالات.

وأكد أن بلاده تدعم التوجه الأوروبي لتعزيز التعاون مع دول الشرق الأوسط، وفي مقدمتها مصر، نظرًا لدورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مشددًا على تميز العلاقات البرلمانية بين القاهرة ومدريد.

اقرأ أيضًا:

وزير الأوقاف لمصراوي: مسابقة قريبًا للأئمة والعمال.. وتحسين الأوضاع المالية لخطباء المكافأة

14 قرارًا لمجلس الوزراء في اجتماعه اليوم.. تعرف عليها