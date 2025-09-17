بعد قليل.. ملك إسبانيا يزور مشيخة الأزهر ويلتقي الإمام الأكبر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يزور مشيخة الأزهر، بعد قليل، ملك إسبانيا، الملك فيليبي السادس، الذي وصل مصر صباح اليوم في أول زيارة يقوم بها لجمهورية مصر العربية.

ومن المقرر، أن يبحث شيخ الأزهر مع ملك إسبانيا سبل التعاون بين الجانبين، فضلا عن مناقشة الأوضاع في غزة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، استقبلا اليوم بقصر الاتحادية، الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والملكة ليتيزيا، في أول زيارة دولية يقوم بها ملك إسبانيا إلى جمهورية مصر العربية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه قد تم اجراء مراسم الاستقبال الرسمية، التي شملت اصطفاف الخيول، وعزف السلام الوطني لكل من جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا، واستعراض حرس الشرف، وإطلاق المدفعية ٢١ طلقة، ثم التقاط صورة تذكارية للرئيس وقرينته وملك وملكة اسبانيا، وتلا ذلك عقد لقاء ثنائي مغلق بين الرئيس وملك اسبانيا، أعقبه جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين.

