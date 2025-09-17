كتب - محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة القومية لسكك حديد مصر التعاقد مع شركة "APD" الكندية، لإعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد (180) جرارًا قديمًا، تشمل (55 جرارًا لا يزال في الخدمة، بالإضافة إلى 125 جرارًا متوقفًا وخارج الخدمة).

وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود وزارة النقل للحفاظ على أسطول الجر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتنفيذ خطة تستهدف توطين أعمال العمرة الشاملة للجرارات ورفع كفاءتها، بما يضمن الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة وتحسين مستوى التشغيل والخدمة المقدمة للمواطنين.