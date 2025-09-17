إعلان

الحكومة توافق على التعاقد مع شركة كندية لإعادة تأهيل 180 جرارًا بالسكة الحديد

05:48 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

مجلس الوزراء

كتب - محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة القومية لسكك حديد مصر التعاقد مع شركة "APD" الكندية، لإعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد (180) جرارًا قديمًا، تشمل (55 جرارًا لا يزال في الخدمة، بالإضافة إلى 125 جرارًا متوقفًا وخارج الخدمة).

وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود وزارة النقل للحفاظ على أسطول الجر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتنفيذ خطة تستهدف توطين أعمال العمرة الشاملة للجرارات ورفع كفاءتها، بما يضمن الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة وتحسين مستوى التشغيل والخدمة المقدمة للمواطنين.

مجلس الوزراء الهيئة القومية لسكك حديد مصر إعادة تأهيل 180 جرارًا بالسكة الحديد
