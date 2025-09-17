"التعليم" تحدد إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية لإعادة تعيين المعلمين

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية في محافظات البحيرة والغربية والمنوفية والدقهلية والإسماعيلية والجيزة وأسيوط، لتوضيح إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لإعادة التعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها، وفق المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (110) لسنة 2024.

وجهت الوزارة المديريات التعليمية بالتأكيد على موظفيها المستوفين لشروط إعادة التعيين بالالتحاق بالبرنامج التدريبي المخصص على المنصة الإلكترونية للتدريب والتطوير المهني، والمقرر له اعتبارًا من يوم الأحد 20 سبتمبر وحتى الاثنين 22 سبتمبر 2025، ويختار المتدرب برنامج "إعادة التعيين" ويباشر فعالياته أونلاين، مع إمكانية تسجيل أي مشكلات تقنية عبر تبويب الدعم الفني على المنصة.

اختبارات إلكترونية متممة للبرنامج التدريبي

بعد الانتهاء من التدريب، يجب على المتدربين حجز موعد الاختبار الإلكتروني عبر موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين www.pat.edu.eg،

بدءًا من الأحد 21 سبتمبر وحتى الخميس 25 سبتمبر 2025، على أن تُنفذ الاختبارات في معامل الحاسب الآلي بفروع الأكاديمية المختلفة، وتستمر حتى الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، ويعد الاختبار جزءًا أساسيًا من شروط الحصول على شهادة الصلاحية لإعادة التعيين.

تشكيل لجان لاستلام ومراجعة ملفات المتقدمين

طالبت الوزارة المديريات بتشكيل لجنة لاستلام ملفات المعلمين المتقدمين لإعادة التعيين، ومراجعة استيفاء جميع المستندات المطلوبة، وتسليم الملفات إلى فرع الأكاديمية خلال الفترة من الثلاثاء 7 أكتوبر وحتى الخميس 10 أكتوبر 2025. ويشمل الملف:

صورة معتمدة من شهادة البكالوريوس أو الليسانس.

صورة معتمدة من شهادة الدبلوم العام في التربية لغير خريجي كليات التربية.

تقرير كفاية للعامين الأخيرين بمرتبة ممتاز.

خطي معتمد من المديرية يوضح الوظيفة والمادة الدراسية والمرحلة المعين عليها.

صورة بطاقة الرقم القومي وبيان حالة إلكتروني معتمد.

إفادة باجتياز الاختبار للبرنامج التدريبي من فرع الأكاديمية.

تنبيه الموظفين واستكمال الملفات

أكدت الوزارة ضرورة نشر التعليمات بشكل دوري على ديوان المديرية وجميع الإدارات التعليمية والموقع الإلكتروني للمديرية، لضمان اطلاع المتقدمين على الإجراءات والمواعيد، واستكمال ملفاتهم بعد اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار، مشيرة إلى أن المعلم يتحمل مسؤولية عدم استكمال الملف في الوقت المحدد، على أن تتأكد المديريات من استيفاء كافة شروط القرار الوزاري رقم (110) لسنة 2024.

