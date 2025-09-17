كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، إن الأئمة هم جنود هذا الوطن في محراب الكلمة الطيبة، وهم أهل همة وصبر.

وأضاف في حوار لمصراوي ينشر لاحقا، أنه من الناحية المادية نسعى مع مؤسَّسات الدولة كافة لمزيد من الارتقاء بأحوال الأئمة المعيشية؛ بما يليق برسالتهم، أما الدعوي، فقد وجدت فيهم استعدادًا كبيرًا للتطور، وقد بادروا بالاستفادة من الدورات التدريبية، وهذا يبعث على التفاؤل بمستقبل الدعوة؛ علمًا بأنن نقدم لهم زادًا معرفيًا مجانيًا ضخمًا عبر المنصة الرقمية الجديدة.

وقال وزير الأوقاف:"طموحي أن يصبح الإمام المصري قدوة فكرية وروحية، ميسور الحال، مرفوع الرأس، يجد في محرابه السند والرعاية. نعمل على تمكينه ماديًّا، عبر تحسين دخله، وتمكينه علميًّا عبر التدريب المستمر، وتمكينه مجتمعيًّا عبر إشراكه في المبادرات الوطنية".

وعن خطباء المكافأة، قال وزير الأوقاف:"ننظر إليهم باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من المنظومة الدعوية، وقد فتحنا لهم أبواب التأهيل والتدريب، ونحرص على أن يتم اختيارهم وفق معايير منضبطة، حتى يكونوا سندًا للأئمة في توسيع دائرة الرسالة الدعوية، ونسعى لهم أيضًا في مسار تحسين الأوضاع المالية".