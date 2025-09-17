إعلان

"الأعلى للإعلام" يستدعي مسؤولي صفحات خالد الغندور وأبو المعاطي زكي وبدرية طلبة

03:23 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

الإعلامي خالد الغندور

كتب - عمرو صالح:

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارات لجنة الشكاوى بشأن ما رصدته الإدارة العامة للرصد، من متابعة التزام الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون رقم 180 لسنة 2018، بالضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس.

وقررت لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء المسئول عن إدارة صفحة الكابتن خالد الغندور عبر موقع يوتيوب، بشأن ما تضمنته بعض المواد المذاعة عبر الصفحة من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

كما قررت استدعاء المسئول عن إدارة صفحة أبو المعاطي ذكي عبر موقع يوتيوب، بشأن ما تضمنته بعض المواد المذاعة عبر الصفحة من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

كما قررت استدعاء المسئول عن إدارة صفحة الفنانة بدرية طلبة عبر موقع يوتيوب، بشأن ما تضمنته بعض المواد المذاعة عبر الصفحة من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

خالد الغندور أبو المعاطي زكي بدرية طلبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
