

كتب- عمرو صالح:

حددت السلطات البريطانية 20 نوفمبر المقبل، موعد أولى جلسات محاكمة اللاعب أحمد عبد القادر ميدو رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج و لاعب الزمالك السابق، بعد أن وجهت له تهم حيازة سلاح أبيض، وتكدير السلم المجتمعي، حسب وصفهم، بعد تصديه لعناصر الإخوان المتعدين علي السفارة المصرية في لندن.

ومن جهته، قال أحمد ناصر نائب رئيس اتحاد المصريين في الخارج، إن الاعب ميدو لم يحمل سلاح أبيض طوال حياته، إذ كان أخا وسندا لكل مصري يعيش في أوروبا، مؤكدا على غريزته الوطنية وحبه لمصر والمصريين.

وأضاف "ناصر" في تصريحات خاصة لمصراوي: "نحن كمصريين بالخارج سنعمل على إطلاق حمالات ودعاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب السلطات البريطانية بالإفراج عن البطل المصري أحمد عبدالقادر ميدو، باعتبار أن ما قام به في الدفاع عن السفارة المصرية في لندن جاء انطلاقا من دوره الوطني".

واختتم ناصر حديثه موجها التحية والتقدير للدولة المصرية ودبلوماسيتها لجهودها المبزولة للإفراج عن اللاعب ميدو خلال الفترة الماضية.

كانت السلطات البريطانية قد ألقت القبض على اللاعب أحمد عبدالقادر ميدو، بالتهم سالفة الذكر وسرعان ما أفرجت عنه بعد 48 ساعة على ذمة القضية.