إصابة إمام عاشور تثير التساؤلات.. ما مدى خطورة فيروس A ؟

كتب- أحمد جمعة:

أثار إعلان النادي الأهلي عن إصابة لاعب الوسط إمام عاشور بفيروس A، تساؤلات بشأن طبيعة هذا الفيروس، ومدى خطورته، وتأثيره على مسيرة اللاعب الكروية، إضافة إلى طرق انتقاله وسبل الوقاية منه.

وأوضح الأهلي أن إمام عاشور حالته مستقرة بعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة، وأن اللاعب سيستمر في المستشفى لمزيد من الاطمئنان عليه، على أن يتم تحديد برنامج علاجي له لتنفيذه خلال أيام.

ووفق منظمة الصحة العالمية، فالتهاب الكبد A هو التهاب يصيب الكبد ويمكن أن يسبب مرضاً تتراوح شدته بين الخفيف والخطير.

وتنتقل العدوى بالفيروس أساساً عندما يتناول شخص غير مصاب بالعدوى أطعمة أو مياهاً ملوّثة ببراز شخص مصاب بالعدوى بالمرض.

وترتبط أسباب الإصابة بالمرض ارتباطاً وثيقاً بعدم آمان المياه أو الطعام وتدني مستوى النظافة الشخصية.

وبخلاف التهاب الكبد بي وسي، لا يسبب التهاب الكبد A مرض الكبد المزمن ولكن يمكن أن يسبب أعراضاً صعبة.

انتقال عدوى فيروس A

تنتقل العدوى بفيروس التهاب الكبد A أساساً عن طريق البراز والفم أي عندما يتناول شخص غير مصاب بالعدوى أطعمة أو مياهاً ملوّثة ببراز شخص مصاب بالعدوى بالمرض.

فقد تنتقل العدوى داخل الأسر عن طريق الأيدي الملوثة عندما يحضر شخص مصاب بالعدوى الطعام لأفراد أسرته، ويرتبط ظهور المرض باستخدام مياه ملوثة بمياه المجاري أو مياه غير معالجة بالقدر الكافي.

ويمكن أيضاً أن تنتقل العدوى بالفيروس من خلال التماس الجسدي الحميم بشخص مصاب بالعدوى، لكن المخالطة العارضة بين الأفراد لا تنشر الفيروس.

وتتراوح عادة فترة حضانة التهاب الكبد A بين 14 و28 يوماً.

أعراض فيروس A

وتتراوح شدة أعراض الإصابة به بين خفيفة ووخيمة ويمكن أن تشمل:

* الحمى

* فقدان الشهية

* الإسهال

* الغثيان

* آلام في البطن

* البول الداكن اللون

* إصفرار الجلد والعينين

وغالباً ما تظهر بوادر المرض وأعراضه على البالغين أكثر منه على الأطفال، وترتفع معدلات الإصابة بالمرض الشديد والوفيات الناجمة عنه لدى فئات الأفراد الأكبر سناً.

من هم المعرضون لخطر الإصابة بالمرض؟

يمكن أن يُصاب بالعدوى بفيروس التهاب الكبد A أي شخص لم يحصل على التطعيم أو لم يسبق تعرضه للإصابة بالعدوى.

وتشمل عوامل الخطر تردي خدمات الصرف الصحي، عدم توافر المياه المأمونة، العيش داخل أسرة يكون أحد أفرادها مصاباً بالعدوى، ممارسة الجنس مع شخص مصاب بالعدوى بالتهاب الكبد A الحاد، تعاطي المخدرات الترفيهية، السفر دون تطعيم إلى مناطق موطونة بالمرض بمعدلات عالية.

ولا يوجد علاج محدد ضد التهاب الكبد A، وقد يكون التعافي من أعراض المرض بطيئاً ويمكن أن يستغرق عدة أسابيع أو أشهر.

وشددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة تجنب إعطاء أدوية بلا داعٍ يمكن أن تكون لها آثار ضارة على وظيفة الكبد مثل إعطاء "الأسيتامينوفين والباراسيتامول".