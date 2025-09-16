نجاح جراحة عاجلة لاستئصال جزء من المعدة والطحال بمستشفى هليوبوليس

كتب- أحمد جمعة:

نجح الفريق الطبي بمستشفى هليوبوليس التابعة للمؤسسة العلاجية بوزارة الصحة، في تدخل جراحي عاجل لمريض يبلغ من العمر 74 عامًا يعاني من آلام بالجزء العلوي الأيسر من البطن، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له تبين وجود ورم طوله 15 سم ممتد من المعدة وملتصق بالحجاب الحاجز والطحال والبنكرياس.

على الفور قامت الفرق الطبية بهليوبوليس بتجهيز المريض وإجراء جراحة عاجلة له، كما تم استئصال جزء من المعدة والطحال والحجاب الحاجز كمنطقة أمان، وعلى أثرها تم إصلاح الحجاب الحاجز.

تمت العملية الجراحية بنجاح، وتماثل المريض للشفاء وهو الآن بصحة جيدة.

أجريت العملية الجراحية تحت إشراف الدكتور محمد جميل عبدالمنعم أستاذ الجراحة وجراحة الأورام، ود. سالم شعت أخصائي الجراحة، ود. محمد أبو شادي استشاري التخدير، ود. ميريهان عاشور نائب الجراحة.

وفي السياق ذاته أشاد الدكتور محمد شقوير بمجهود الأطقم الطبية وجميع الكوادر المشاركة في إنقاذ حياة المريض، وعلى إنجازاتهم المتواصلة يوميًا في كافة التخصصات الطبية، مما يثبت أن مستشفيات المؤسسة العلاجية تتبع أحدث المعايير الطبية العالمية في التعامل مع الحالات الحرجة والعاجلة لإنقاذ حياة المرضى.