إعلان

مدبولي: استقرار السوق أولوية والدولة تتعامل مع الممارسات الاحتكارية

04:33 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عمارة:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تولي أهمية كبرى لاستقرار السوق وضمان توافر السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن أجهزة مثل جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة تقوم بدور محوري في مواجهة الممارسات الاحتكارية ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.

وأضاف مدبولي أن ندرة الدولار أثرت على الإنتاج وحجب بعض السلع، مما استدعى اتخاذ إجراءات صارمة لضمان التوازن واستدامة الأسعار، مؤكدًا أن مؤشرات السوق خلال الأشهر الأخيرة أظهرت استقرارًا وانخفاضًا في التضخم نتيجة انخفاض أسعار بعض السلع.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن أي تجاوزات، مؤكدًا أن الدولة تقوم بحملات مستمرة بالتنسيق مع المجالس المحلية والغرف التجارية لضبط الأسعار، مشددًا على أن سياسة "العصا الحديدية" تكون أداة مؤقتة وليست دائمة لضبط الأسواق.

كما أوضح مدبولي أن توجيهات الرئيس تشمل ملفات الإعلام والثقافة والفن والسينما في متابعة الوضع، بالإضافة إلى دراسة أي تداعيات ضريبية محتملة على الملاهي والحفلات الغنائية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور مصطفى مدبولي الممارسات الاحتكارية السلع الأساسية جهاز حماية المنافسة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مدبولي: ندرس ما يُقال حول "إسرائيل الكبرى" ونستعد بخطط مواجهة
شعبة الذهب: عيار 21 يقفز لأعلى مستوى منذ أبريل ونتوقع وصوله لـ5 آلاف جنيه
"إسرائيل عدو".. ما دلالات خطاب السيسي في قمة الدوحة؟
شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الفراخ لـ55 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا السبب
الكهرباء تبدأ استبدال 3 أنواع عدادات قديمة بمسبقة الدفع وحملة على الشقق المغلقة