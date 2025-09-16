مدبولي: استقرار السوق أولوية والدولة تتعامل مع الممارسات الاحتكارية

كتب- محمد عمارة:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تولي أهمية كبرى لاستقرار السوق وضمان توافر السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن أجهزة مثل جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة تقوم بدور محوري في مواجهة الممارسات الاحتكارية ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.

وأضاف مدبولي أن ندرة الدولار أثرت على الإنتاج وحجب بعض السلع، مما استدعى اتخاذ إجراءات صارمة لضمان التوازن واستدامة الأسعار، مؤكدًا أن مؤشرات السوق خلال الأشهر الأخيرة أظهرت استقرارًا وانخفاضًا في التضخم نتيجة انخفاض أسعار بعض السلع.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن أي تجاوزات، مؤكدًا أن الدولة تقوم بحملات مستمرة بالتنسيق مع المجالس المحلية والغرف التجارية لضبط الأسعار، مشددًا على أن سياسة "العصا الحديدية" تكون أداة مؤقتة وليست دائمة لضبط الأسواق.

كما أوضح مدبولي أن توجيهات الرئيس تشمل ملفات الإعلام والثقافة والفن والسينما في متابعة الوضع، بالإضافة إلى دراسة أي تداعيات ضريبية محتملة على الملاهي والحفلات الغنائية.