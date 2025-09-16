رئيس الوزراء: نبتغي السلم والأمن ولكن ما يحدث لا ينبغي السكوت عليه

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الجميع يرى ما يحدث الآن في غزة، والتطورات المؤسفة التي حدثت خلال الفترة الماضية تجاه دولة قطر الشقيقة.

وأضاف "مدبولي"، خلال لقاء مع رؤساء تحرير عدد من الصحف والمواقع الإخبارية، اليوم: "أكيد كلكم تابعتوا مخرجات القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الدوحة، والكلمة اللي بعتبرها تاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بيأكد فيها على ثوابت الموقف المصري من أول يوم منذ 7 أكتوبر 2023.

وتابع رئيس الوزراء: "أعتقد أن هناك رسائل شديدة القوة أثارت الرأي العام المحلي والعالمي، في بعض الرسائل الواضحة اللي الرئيس قالها بوضوح شديد حتى للشعب الإسرائيلي نفسه، بيقولهم خدوا بالكم أن اللي بيحصل دلوقتي بيهدد كل ما كسبناه على مدار العقود الماضية في عملية السلام، وبالتالي لازم نبقى كلنا متحسبين كشعوب قبل القيادات لمستقبلنا".

وواصل الدكتور مصطفى مدبولي: "كلنا نبتغي السلم والأمن ولكن ما يحدث لا ينبغي السكوت عليه وده هيجرنا لأبعاد أبعد بكتير، وده اللي دايما الرئيس السيسي بيتكلم فيه، نرجع كلنا إلى كل رسائل الرئيس، فهذا الموضوع لن يتوقف فقط على غزة، ولكن من الوارد أن تمر به صراعات إقليمية كبيرة، وللأسف ده اللي حصل على مدار العامين الماضيين، الموضوع وصل لأبعاد كلنا لا يمكن كنا نتخيلها، ويمكن كان هناك بعض الأمور اللي كنا بنقول مش ممكن تحصل ولكن للأسف حصلت".

وأضاف رئيس الوزراء: "هل هناك حلول أصلا لما سيحدث في المنطقة وفي العالم من تغيرات شديدة، طبعًا ده كله بيتزامن مع تغيرات حقيقية بتحصل على مستوى العالم مش بس على المنطقة، والصراعات واخدة أبعاد أخرى غير الصراعات العسكرية والسياسية، أنتم شايفين حروب بكل ما تعنيه الكلمة، حروب اقتصادية وتجارية بقت موجودة في العالم".

وأشار إلى أنه شارك نيابة عن الرئيس السيسي في قمتين مؤخرًا في الصين واليابان، وكانت هناك فرصة للاستماع إلى رؤساء وقادة عدد كبير جدًا من الدول الكبيرة والمتوسطة، كالصين وروسيا والهند وباكستان وتركيا، والعديد من دول أوروبا، وقد أجمع الجميع على العالم في مرحلة مخاض جديد، قائلين: "إحنا بنشهد تغير كامل في شكل الخريطة والتركيبة السياسية، وشكل العالم تغير في هذه المرحلة ومفيش دولة لوحدها تستطيع أن تتواكب مع حجم التحديات التي تحدث ولذلك هناك حاجة للتعاون والتحالفات، فالعالم في مرحلة شديدة الضبابية ولا يوجد تصور واحد لما سيحدث في الفترة القادمة وبالتالي نحتاج إلى التضافر والتعاون المشترك مع كل الدول".

