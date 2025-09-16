منحة المدارس.. ضوابط صرف 33.9 مليون جنيه للعاملين بالسكة الحديد

كتب- محمد نصار:

وافق الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، على صرف منحة مدارس بقيمة 1000 جنيه للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعة، وفق النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد.

وحصل مصراوي على مستند يوضح تفاصيل صرف المنحة وقيمتها، حيث يتم صرف مكافأة تشجيعية بقيمة 1000 جنيه للعاملين الدائمين، بينما يتم صرف 800 جنيه للعاملين المؤقتين بنظام الـ55 يوم وأصحاب القرارات المرضية.

ويتم الصرف بالنسبة للعاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئة خصمًا على اعتمادات مجموعة الأجور نوع (3) الحوافز والمكافآت، علما بأن تكلفة الملحة تقدر بنحو 33.9 مليون جنيه تقريبًا للعاملين بالهيئة والمؤقتين، وبالنسبة للشركات التابعة يتم الصرف على موازنة كل شركة في حال سماح اعتمادائها بالصرف.

اقرأ أيضًا:

طقس معتدل وظهور السحب المنخفضة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

أيام تفصلنا.. موعد انتهاء الصيف فلكيًا وبداية التوقيت الشتوي

النص الكامل لقسم اليمين الدستورية لأعضاء "الشيوخ"