قرار جمهوري.. علاء الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء بدرجة نائب وزير

01:16 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 491 لسنة 2025 بشأن تعيين أمين عام مجلس الوزراء.

ونص القرار الجمهوري، على أن يُعين علاء حسن قاسم مهدي الشريف، في وظيفة أمين عام مجلس الوزراء بدرجة نائب وزير، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 15/9/2025.

ونصت المادة الثانية على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الوزراء درجة نائب وزير
