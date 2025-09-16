قرار جمهوري.. علاء الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء بدرجة نائب وزير

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 491 لسنة 2025 بشأن تعيين أمين عام مجلس الوزراء.

ونص القرار الجمهوري، على أن يُعين علاء حسن قاسم مهدي الشريف، في وظيفة أمين عام مجلس الوزراء بدرجة نائب وزير، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 15/9/2025.

ونصت المادة الثانية على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

اقرأ أيضًا:

طقس معتدل وظهور السحب المنخفضة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

أيام تفصلنا.. موعد انتهاء الصيف فلكيًا وبداية التوقيت الشتوي

النص الكامل لقسم اليمين الدستورية لأعضاء "الشيوخ"