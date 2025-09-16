14 صورة.. ميناء دمياط يستقبل سفينة "YANG FAN" الأكبر حمولة وطولًا

كتب- محمد نصار:

استقبل ميناء دمياط السفينة العملاقة "YANG FAN"، رافعة علم بنما، خلال أولى رحلاتها للميناء وعلى متنها أكبر حمولة من البضائع العامة يتم استقبالها في الميناء منذ تشغيله، حيث بلغت حمولتها الإجمالية نحو 121,220 طنًا.

وبحسب بيان صادر عن إدارة الميناء، تُجسد هذه الحمولة الرقم الأعلى من نوعه في استقبال البضائع العامة في تاريخ ميناء دمياط، مما يعكس قدرته المتنامية على استقبال ومناولة السفن الضخمة والبضائع المتنوعة بكفاءة لوجستية عالية.

وتُعد السفينة "YANG FAN" واحدة من أكبر سفن البضائع العامة على مستوى العالم، إذ يبلغ طولها 289 مترًا، وعرضها 45 مترًا، ويصل غاطسها إلى حوالي 14 مترًا.

وأشاد اللواء بحري طارق عدلي عبد الله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، بهذا الحدث البارز، مؤكدًا أن استقبال مثل هذه السفينة بحمولتها القياسية يُعد شهادة حقيقية على ما يتمتع به الميناء من جاهزية فنية وتشغيلية، وقدرة على التعامل الاحترافي، خاصة أن السفينة تطلبت إجراءات دقيقة للمناورة والتراكي.

وأضاف أن أطقم الوحدات والخدمات البحرية ومرشدي الهيئة أظهروا كفاءة متميزة في توجيه وإرشاد السفينة حتى رُسوها بأمان تام، في ظل إجراءات ملاحية تراعي أبعادها وحمولتها.

كما لفت إلى أن أعمال التفريغ تمت باستخدام أحدث المعدات والتقنيات المتطورة التابعة لشركة سيسكو ترانس للوجستيات المتطورة، بما يضمن تنفيذ عمليات المناولة وفق المعدلات المعيارية.

وأشار رئيس مجلس الإدارة، إلى أن هذا الإنجاز يعكس رؤية الهيئة في تعزيز تنافسية ميناء دمياط على مستوى الموانئ الإقليمية والعالمية، واستعداده الكامل لاستقبال السفن العملاقة، في إطار استراتيجية الدولة لتطوير منظومة النقل البحري وتعزيز دور مصر كمركز لوجستي عالمي.

