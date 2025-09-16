كتب- حسن مرسي:

أكد أحمد عبيد، مستشار وزير الثقافة لشؤون التسويق، أن مصر باعتبارها من أقدم الحضارات الموسيقية في العالم، لا يمكن أن تغيب عن الاحتفاء بالموسيقى، مشيرًا إلى أن تاريخ الموسيقى المصرية موثق منذ آلاف السنين على جدران المعابد والآثار الفرعونية.

وقال "عبيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، إن وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو قرر إطلاق مهرجان سنوي جديد مخصص للموسيقى المصرية، ليكون احتفالًا رسميًا ومستمرًا بتراثنا الموسيقي العريق، موضحًا أن النسخة الأولى من المهرجان انطلقت هذا العام.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تطوير هذه المبادرة لتصبح احتفالية عالمية، تُنظم داخل مصر وخارجها، مؤكدًا أن القوى الناعمة المصرية ما زالت قادرة على التأثير في كل أنحاء العالم.

وأضاف عبيد أن مصر نظمت 100 فعالية مختلفة ضمن احتفالات يوم الموسيقى العالمي، مما يعكس الاهتمام المتزايد بإبراز الهوية الفنية والثقافية المصرية في الداخل والخارج.