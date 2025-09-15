البرغوثي: الوقت قد حان لإلغاء جميع اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور مصطفى البرغوثي، رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن هناك تحولاً غير مسبوق في المواقف الدولية تجاه الممارسات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن هذا التحول يشبه ما حدث خلال مقاومة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

وقال البرغوثي خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور": "الشعوب تضغط على برلماناتها، والبرلمانات تؤثر في حكوماتها، مما دفع دولاً مثل إسبانيا وأيرلندا وكولومبيا لاتخاذ خطوات عملية لفرض عقوبات على إسرائيل".

وأضاف أن "هذا التغيير العالمي لم يكن ليتحقق لولا صمود الشعب الفلسطيني على الأرض وحركة التضامن العالمية"، معتبرًا أن هذا المزيج يمثل المفتاح الرئيسي لهزيمة مشروع نتنياهو التوسعي.

وتابع قائلاً: "إسرائيل تسير على نفس نهج نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وهي تواجه الآن عزلة متزايدة على الصعيد الدولي"، مشيرًا إلى أن حكومة إسرائيل تسعى لتصفية القضية الفلسطينية من خلال استخدام التطبيع كوسيلة لشرعنة عدوانها.

وأكد البرغوثي أن الوقت قد حان لإلغاء جميع اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، مضيفًا: "هذه الاتفاقيات لم تُستغل إلا لتبرير السياسات القمعية والإجرامية بحق الشعب الفلسطيني".

وشدد الدكتور مصطفى البرغوثي، رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، على أن المقاومة السلمية والسياسية ستظل مستمرة حتى تحقيق الحرية والاستقلال.