كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور حسام حسني، أستاذ الأمراض الصدرية، أن الفيروسات المسببة لنزلات البرد المنتشرة حاليًا لا تتسبب في انخفاض مستويات الأكسجين بالجسم، ولا تستدعي الذعر بين المواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن هذه الفيروسات لا تشكل خطرًا إلا على فئات محددة مثل الحوامل، ومرضى الأمراض المزمنة، ومن يعانون من السمنة المفرطة، مشددًا على أهمية استشارة الطبيب لاختيار العلاج المناسب بدلاً من الاعتماد على الصيدلي.

وأشار حسني إلى أن الكحة هي عرض وليست مرضًا بحد ذاته، موضحًا أن الأدوية المرتبطة بها تنقسم إلى ثلاث فئات: مهدئات السعال، وأدوية لإذابة البلغم، وأخرى لطرده، مؤكدًا أن اختيار الدواء يجب أن يتم بناءً على تقييم طبي دقيق.

وتابع أستاذ الأمراض الصدرية أن أعراض نزلات البرد الحالية، مثل احتقان الحلق والرشح، تستمر عادةً من 3 إلى 5 أيام، ولا تتطلب عادةً دخول المستشفى.

وشدد حسني على أن التهابات الجهاز التنفسي العلوي الناتجة عن هذه الفيروسات ليست خطيرة على حياة المرضى في معظم الحالات، مؤكدًا أن الوعي بطبيعة هذه الأعراض يساعد على تقليل الخوف بين الناس.

وأكد أن العلاج السليم يعتمد على تشخيص طبي دقيق لتجنب سوء استخدام الأدوية، مشيرًا إلى أن المتابعة مع الأطباء المختصين تضمن علاجًا آمنًا وفعالًا.