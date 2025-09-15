استمرار توقف جميع التوربينات.. شراقي: تصريف إجباري للمياه من سد النهضة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن وجود تصريف إجباري للمياه من سد النهضة مع استمرار توقف جميع التوربينات.

وأكد "شراقي"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن افتتاح سد النهضة تأجل من 5 سبتمبر 2024 حيث اكتملت الإنشاءات الهندسية واكتمل الملء أيضا، بسبب عدم تركيب 9 توربينات في ذلك الوقت".

وأضاف: "وفى 9 سبتمبر الجاري احتفلت إثيوبيا بافتتاح السد واكتماله بنسبة 100% وحضر هذه المناسبة مجموعة من الرؤساء الأفارقة، إلا أنه قد اتضح أن جميع التوربينات متوقفة، مما أدى إلى فيضان المياه من اعلى الممر الأوسط مع فتح 4 بوابات من المفيض العلوي بإجمالي إيراد يومي نحو السودان ومصر 450 مليون م3، واستمر توقف التوربينات حتى اليوم 15 سبتمبر 2025، وتتدفق المياه إجباريا من أعلى الممر الأوسط، وضرورة فتح بوابات المفيض العلوي، ولو كان نصف عدد التوربينات يعمل لما احتاجت إثيوبيا لفتح بوابات المفيض العلوى وتوقف تدفق المياه من أعلى الممر الأوسط".

واختتم: "وفى حال تشغيل جميع التوربينات سوف يصل إلى السودان ومصر نفس كمية المياه 450 مليون م3/يوم، وبالتالي تشغيل التوربينات أو توقفها في سبتمبر وأكتوبر لا يؤثر على تدفق المياه إلى السودان ومصر".