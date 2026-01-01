توجيهات من محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن.. ما هي؟

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ضرورة تقديم التيسيرات اللازمة وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمشروعات القومية، وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ضرورة العمل على إيجاد حلول جذرية للحد من وجود اي بؤر تجمعات مخلفات القمامة للارتقاء بمنظومة النظافة، مع تدعيم تلك المواقع بصناديق قمامة مناسبة، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمناطق.

ووجه رؤساء المراكز بضرورة تخصيص أماكن بعيدة عن المناطق السكنية تصلح لإقامة محطات مناولة صغيرة للارتقاء بمستوى منظومة النظافة .

وشدد المحافظ على التصدي الحاسم لكافة الإشغالات والتعديات على الطرق العامة والأرصفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة اللقاءات الأسبوعية بالمواطنين والاستماع إلى مشاكلهم وطلباتهم والعمل علي حلها مع إبراز اللائحة الخاصة بكل حي للمواطنيين.

