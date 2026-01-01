تقدمت أسرة جامعة القاهرة بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى جموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026، داعين الله أن يكون عامًا يحمل لمصر مزيدًا من الخير والاستقرار والتقدم، وأن تتواصل فيه مسيرة البناء والتنمية بعزيمة وطنية وإرادة راسخة.

وتستهل جامعة القاهرة عامها الجديد بتحية تقدير واعتزاز إلى أبنائها من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب، الذين يشكّلون نسيجها الإنساني وروحها المتجددة، ويجسدون رسالتها العلمية والوطنية عبر أجيال متعاقبة.

ويأتي العام الجديد 2026 حاملًا معه آفاقًا أوسع للعمل والطموح، وبداية متجددة لمواصلة مسيرة التميز والعطاء، وترسيخ دور الجامعة في بناء الإنسان، وإعداد كوادر قادرة على الإبداع والابتكار، والمشاركة الفاعلة في دعم مسيرة الوطن نحو المستقبل.

وأكدت جامعة القاهرة، مع إشراقة عام جديد، التزامها بمواصلة التطوير والتحديث، وتعزيز الجودة والريادة الأكاديمية والبحثية، والانفتاح على شراكات أوسع، والعمل بروح الفريق الواحد، إيمانًا بأن العلم هو طريق التنمية، وأن الإنسان هو الثروة الحقيقية.

اقرأ أيضًا:

مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا

من أسوان.. الصحة تكشف تفاصيل أول مولود في 2026

خبير سياحي: إشغال فنادق الأقصر وأسوان يصل 100% في رأس السنة