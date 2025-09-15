السكة الحديد تنظم ندوة ببورسعيد للتوعية بالسلوكيات السلبية

كتب- محمد نصار:

نظمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالتعاون مع قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، ندوة توعوية بمحافظة بورسعيد، بمشاركة مديرية الأوقاف، والمجلس القومي للمرأة فرع بورسعيد، ومركز معلومات شبكة المرافق، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، وأئمة ودعاة وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى مجموعة من طلاب المدارس.

استعرضت الندوة مكانة السكك الحديدية كأحد أهم المرافق القومية التي تخدم ملايين الركاب يوميًا، مشيرة إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات التطوير والتحديث، الأمر الذي يتطلب وعيًا ومسؤولية مشتركة من المواطنين للحفاظ على هذا المرفق الحيوي.

وناقشت الندوة أبرز السلوكيات السلبية التي تشكل خطرًا على حياة المواطنين وسلامة المرفق، ومن بينها:

- اقتحام المزلقانات أثناء غلقها.

- إنشاء معابر غير قانونية على شريط السكة الحديد.

- إلقاء القمامة على القضبان.

- ركوب القطارات في أماكن غير مخصصة مثل التسطيح أو بين العربات.

- رشق القطارات بالحجارة من قبل بعض الأطفال.

وأكد المشاركون، أن هذه الممارسات تتنافى مع القيم الدينية والحضارية، داعين إلى تكاتف جهود الدولة والمجتمع المدني للحد منها.

كما شدد الحضور على أهمية استمرار جهود التوعية التي تنفذها الهيئة القومية لسكك حديد مصر للحفاظ على مشروعات التطوير وضمان استدامة خدمة آمنة وكفؤة لصالح المواطنين.

