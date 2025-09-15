"معلومات الوزراء" يستعرض فرص مصر في تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة

كتب- محمد أبو بكر:

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا يوضح أبرز الفرص المتاحة أمام مصر في مجال إعادة تدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الطاقة.

وأشار التقرير إلى أن حجم السوق العالمية لتحويل النفايات إلى طاقة بلغ نحو 39.5 مليار دولار خلال عام 2023، ومن المتوقع أن تتضاعف قيمتها لتصل إلى نحو 73.3 مليار دولار بحلول عام 2032، مدفوعة بزيادة الوعي العالمي بالتداعيات السلبية للتلوث البيئي والحاجة إلى حلول مستدامة لإدارة النفايات.

ارتفاع إنتاج النفايات الصلبة عالميًا وتضاعف تكاليف إدارتها بحلول 2050

أكد التقرير، استنادًا إلى تقرير إدارة النفايات العالمية لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن إنتاج النفايات الصلبة عالميًا سيزيد من 2.1 مليار طن في 2023 إلى نحو 3.8 مليارات طن بحلول عام 2050، مما يضيف تكاليف كبيرة على الاقتصادات المختلفة. وبلغت التكلفة المباشرة العالمية لإدارة النفايات نحو 252 مليار دولار في 2020، وترتفع إلى 361 مليار دولار عند احتساب التلوث وتدهور الصحة العامة وتغير المناخ، حيث من المتوقع أن تتضاعف هذه التكاليف لتصل إلى 640.3 مليار دولار بحلول 2050، فيما يمكن لتدابير إدارة النفايات تقليل التكلفة الإجمالية إلى نحو 270.2 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن الطلب العالمي على الكهرباء سيرتفع ليصل إلى نحو 53 ألف تيراوات ساعة بحلول عام 2050 مقارنة بـ12.9 تيراوات في 2020، ما يجعل تحويل المخلفات إلى طاقة خيارًا استراتيجيًا لمصر للحد من النفايات وتوليد الكهرباء في الوقت نفسه.

وأوضح التقرير أن سوق إعادة التدوير في مصر يعد من الأسواق الواعدة، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع بنسبة 6.7% خلال الفترة 2023–2027، مدفوعًا بزيادة الوعي البيئي، وتوسع التحضر، وارتفاع الاستهلاك المصاحب لتزايد تعداد السكان.

فوائد إعادة تدوير المخلفات الصلبة

أشار التقرير إلى أن إعادة تدوير المخلفات الصلبة توفر عدة مزايا، أبرزها تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية من خلال تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة، مما يعزز الأمن الطاقي ويضمن استدامة مصادر الطاقة، وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي: تسهم مشروعات إعادة التدوير في إيجاد وظائف جديدة في مجالات جمع وفرز المخلفات، بالإضافة إلى التشغيل والصيانة لمرافق إنتاج الطاقة، ما يعزز النمو الاقتصادي وزيادة دخل الأسر، وتقليل التلوث وتحسين البيئة: تساعد إعادة تدوير المخلفات على تقليل كمية النفايات المرسلة للمدافن، ما يحد من التلوث الناتج عن حرق النفايات أو دفنها ويقلل انبعاثات الغازات الدفيئة.

مقومات نجاح مصر في إعادة تدوير المخلفات الصلبة

أكد التقرير أن نجاح مصر في هذا المجال يعتمد على عدة عوامل رئيسية، أبرزها، المخلفات البلدية: تمثل المصدر الأكبر، حيث بلغ حجم المخلفات البلدية الصلبة نحو 76.6 ألف طن يوميًا عام 2022، مع تدوير 20% فقط منها، والتشريعات الداعمة: من بينها القانون رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية لعام 2022، التي تدعم الاقتصاد الدائري وتشجع مشاركة القطاع الخاص، وهيكل تنظيمي متكامل: تأسيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات عام 2015 لتنظيم كافة العمليات المتعلقة بالمخلفات بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، واستثمارات البنية التحتية: بلغت نحو 9 مليارات جنيه لإنشاء محطات وسيطة ومصانع تدوير ومدافن صحية، ومشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة: مثل مشروع أبو رواش في الجيزة عام 2023 بتكلفة 120 مليون دولار لإنتاج 30 ميجاوات/ساعة من الكهرباء، مع تكاليف تشغيل سنوية تبلغ 5.5 ملايين دولار.

وأشار التقرير إلى أن تعزيز نجاح مشاريع إعادة تدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الطاقة يتطلب، وجذب التمويل الدولي لمشروعات إعادة التدوير، وتعزيز التعاون مع الشركاء الخارجيين، مثل البرنامج المصري الإيطالي لإدارة المخلفات الصلبة في إطار الاتفاق الثالث لبرنامج مبادلة الديون مع إيطاليا، وتحديد المناطق ذات الظهير الصحراوي لإنشاء مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة بالقرب منها، ودمج القطاع غير الرسمي في خدمات جمع النفايات وإعادة تدويرها، مع توفير برامج تدريبية متخصصة في إدارة المخلفات وتنظيمها.

