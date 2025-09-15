كتب- أحمد السعداوي:

استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي؛ لاستعراض مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والبنك .

وأشار سويلم إلى أن البنك الدولي يعد من أهم شركاء التنمية مع وزارة الموارد المائية والري، مشيدًا بمجالات التعاون العديدة المنفذة سابقًا بين الجانبين.

واستعرض وزير الري العديدَ من مجالات التطوير التي نفذتها الوزارة خلال الفترة الماضية في مجال تطوير التشريعات وتطبيق مبادئ الحَوكمة؛ مثل إصدار قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية، وعملية تشكيل المجلس الأعلى للمياه برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه، وتسهيل إجراءات استصدار التراخيص، ومواجهة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية .

وأشار الوزير إلى ما يتم تنفيذه من مشروعات وانتهاج سياسات حديثة لتنفيذ محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0؛ بما يسهم في تعظيم كفاءة إدارة المياه، وزيادة العائد من وحدة المياه، ودمج مؤشرات التكيف والتخفيف من تغير المناخ في مشروعات الوزارة المختلفة، مستعرضًا أهم محاور وأدوات الجيل الثاني مثل التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والتحول الرقمي وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة .

وأكد سويلم أهمية تدريب وبناء قدرات الكوادر البشرية بالوزارة بالتعاون مع البنك الدولي؛ خصوصًا في المجالات الجديدة، مثل معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء .

وتم استعراض النتائج الأولية للدراسة الخاصة بإدارة المياه بترعة السويس، وإجراءات تطوير هذه الدراسة لإعداد حلول مستدامة وطويلة الأجل لتحديات المياه على الترعة لتلبية الاستخدامات المختلفة بكامل زمام الترعة .