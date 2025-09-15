سحب ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

طقس الساعات المقبلة

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود الساعات المقبلة، طقس حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في آخره.

وأوضحت "الهيئة"، أن طقس الساعات المقبلة يشهد ظهور بعض السحب المنخفضة صباحاً على مناطق من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها أحياناً سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن طقس الساعات المقبلة يشهد نشاطًا للرياح على بعض المناطق من شواطئ (مطروح - العلمين - الإسكندرية) مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من (1.75: 2.25) متر.

وبينت "الهيئة"، أن طقس الساعات المقبلة يشهد اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (30-50 كم/س) وارتفاع الأمواج (1.5: 3) متر.

درجات الحرارة اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025:

القاهرة الكبرى:

العظمى: 35 درجة مئوية

المحسوسة: 37 درجة مئوية

الصغرى: 23 درجة مئوية

جنوب الوجه البحري:

العظمى: 34 درجة مئوية

المحسوسة: 36 درجة مئوية

الصغرى: 23 درجة مئوية

السواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الوجه البحري:

العظمى: 30 درجة مئوية

المحسوسة: 33 درجة مئوية

الصغرى: 22 درجة مئوية

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:

العظمى: 38 درجة مئوية

المحسوسة: 40 درجة مئوية

الصغرى: 28 درجة مئوية

شمال الصعيد:

العظمى: 37 درجة مئوية

المحسوسة: 39 درجة مئوية

الصغرى: 21 درجة مئوية

جنوب الصعيد:

العظمى: 42 درجة مئوية

المحسوسة: 43 درجة مئوية

الصغرى: 26 درجة مئوية