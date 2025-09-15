إعلان

تنويه مهم من "الأوقاف" بشأن المقبولين بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم

11:17 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء المقبولين للدراسة بالفرقة الأولى بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، للعام الدراسي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦م، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ممن اجتازوا مقابلات القبول.

وأهابت وزارة الأوقاف، بالمقبولين سرعة التوجه إلى المراكز المسجلين بها؛ لسداد المصروفات الدراسية المقررة، وقدرها (٥٠٠ جنيه)، في موعد أقصاه قبل بدء الدراسة.

وأكدت الوزارة أن الدراسة بالمراكز ستبدأ يوم الأحد الموافق ٥ من أكتوبر ٢٠٢٥م، وعلى جميع الدارسين الالتزام بالحضور منذ اليوم الأول؛ لضمان الاستفادة الكاملة من البرنامج التدريبي.

وللاطلاع على الأسماء، يرجى الدخول عبر الرابط التالي: هنا

