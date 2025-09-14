محمود محيي الدين: برامج صندوق النقد للضبط المالي وليس النمو المستدام

قال الدكتور محمود محيي الدين مبعوث الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أن علاقة مصر مع برنامج صندوق النقد الدولي سينتهي في نوفمبر 2026 أي بعد عشرة أعوام من التنفيذ، مشيرًا إلى أن مصر بحاجة بعد انتهاء البرنامج إلى خطة جديدة للنمو والتنمية، إذ إن برامج الصندوق غالباً ما تكون للضبط المالي وليست للنمو المستدام.

وأشاد محيي الدين، خلال مشاركته في صالون ماسبيرو الثقافي بحضور أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وإدارة الكاتب الصحفي عبد الفتاح الجبالي، وبمشاركة عدد من المفكرين والإعلاميين، بمحاور التنمية المحلية، مشيراً إلى برنامج "حياة كريمة" الذي نفذته مصر، معتبراً إياه نموذجاً مهماً للتنمية، مضيفًا أن التجارب العالمية -مثل الصين والهند- أظهرت نتائج ملموسة في القضاء على الفقر وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.