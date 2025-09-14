"أصوات شعرية على منصات التتويج".. في بيت الشعر العربي

''أصوات شعرية على منصات التتويج''.. في بيت الشعر ا

كتب- محمد شاكر:

ينظم بيت الشعر العربي، التابع لصندوق التنمية الثقافية، أمسية شعرية بعنوان "أصوات شعرية على منصات التتويج"، وذلك في الثامنة من مساء اليوم الأحد 14 سبتمبر، بمقر البيت بمركز إبداع الست وسيلة خلف الجامع الأزهر.

وذلك في إطار رسالته لدعم الإبداع وإتاحة المنصات الثقافية أمام الأجيال الجديدة.

تأتي الأمسية بمشاركة نخبة من الأصوات الشعرية الشابة من مختلف محافظات مصر، هم: إبراهيم أبوسمرة (السويس)، أحمد الشمسي (سوهاج)، حازم مصطفى (الفيوم)، حمزة العزوني (الغربية)، رضا عبد النبي (البحيرة)، شيرين مجدي (الجيزة)، صفاء أبو صبيحة (الدقهلية)، عبد الرحمن سمير (القليوبية)، محمد السيد العراقي (القاهرة)، محمد صادق (الدقهلية)، ومحمود أحمد عبد الله (الفيوم).

ويشارك في إدارة الأمسية الشاعر محمد طايل (الغربية)، أحد أبرز الأصوات الشعرية الشابة.

وجدير بالذكر أن جميع المشاركين فى الأمسية قد حازوا جوائز شعرية من مؤسسات وزارة الثقافة المختلفة خلال الأعوام الماضية.

وفي هذا السياق، أكد الشاعر سامح محجوب، مدير بيت الشعر العربي، أن بيت الشعر العربي، تحت مظلة صندوق التنمية الثقافية، يفتح أبوابه دومًا أمام المواهب الجديدة التي تحمل مشاعل الإبداع، فهذه الأصوات هي الامتداد الطبيعي لمسيرة الشعر العربي.

وأضاف: علينا أن نوفر للشعراء الشباب الدعم والفرص كي تترسخ مكانتهم وتجد أصواتهم صداها في وجدان القارئ والمستمع، وإننا نراهن على هذه الطاقات باعتبارها الجسر الذي يصل بين التراث العريق وحركة التجديد المعاصرة.

ويعد تنظيم مثل هذه الأمسيات جزءًا من استراتيجية صندوق التنمية الثقافية الهادفة إلى إثراء الحياة الثقافية المصرية، وتعزيز حضور الفنون والآداب في المجتمع، عبر رعاية المبادرات الإبداعية واحتضان الطاقات الواعدة من مختلف المحافظات.

اقرأ أيضًا:

تعرف على موعد الإجازة المتبقية في 2025

أخر ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025