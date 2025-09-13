كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تشارك إسرائيل بشكل كامل في ما يجري على الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن ما يحدث في الضفة الغربية يختلف في شكله ومضمونه عن الأحداث في قطاع غزة، لكن الخطر الحقيقي يتمثل في الترتيبات المستقبلية للقطاع.

وأضاف فهمي خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة الحياة، أن هناك اهتمامًا دوليًا غير مسبوق بالضفة الغربية يتزامن مع دعوات متزايدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، بينما يتم في غزة تنفيذ ما وصفه بـ"المخطط الشيطاني" الذي يهدف لإعادة تشكيل الواقع الجغرافي والسياسي لفصل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية.

وتابع الخبير السياسي أن 55% من مدينة غزة أصبحت تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة، مشيرًا إلى أن أكثر من 350 ألف فلسطيني تم ترحيلهم قسرًا من منازلهم، في ظل صمت دولي وتواطؤ من بعض القوى الدولية.

وأكد أن الهدف النهائي من هذه الإجراءات هو تصفية القضية الفلسطينية عبر عزل غزة سياسيًا وجغرافيًا، محذرًا من وجود سيناريو مُعد مسبقًا لمستقبل القطاع والضفة الغربية يستدعي تحركًا عربيًا ودوليًا عاجلًا.

و أشار فهمي إلى تقصير السلطة الفلسطينية في تحمل مسؤولياتها كاملة خلال الفترة الماضية، لكنه أكد أن مصر تتحرك بقوة لدعمها، من خلال الإشراف على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية ودعم مؤسسات الدولة.

ولفت إلى أن تعزيز السلطة الفلسطينية يمثل مصلحة أمن قومي لمصر، خاصة في ظل المحاولات الإسرائيلية والأمريكية المستمرة لإضعافها عبر الضغوط السياسية وحجب الأموال.

وأكد فهمي أن هناك مناخًا دوليًا جديدًا يتشكل لصالح إعادة النظر في القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القرار الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي حظي بأغلبية ساحقة يمثل نقطة تحول مهمة في الرؤية الدولية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني.