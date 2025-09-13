مدبولي يتفقد محطة الأوتوبيس الترددي قرب المتحف المصري الكبير

كتب- محمد سامي:

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية اليوم السبت، بتفقد سير الأعمال بمحطة الأوتوبيس الترددي، الواقعة في نطاق تقاطع طريق الفيوم مع طريق الواحات، قرب المتحف المصري الكبير.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مشروع الأوتوبيس الترددي BRT يمثل نمطًا حضاريًّا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها، وجميع أوتوبيسات المشروع أوتوبيسات كهربائية تم إنتاجها محليًّا في مصر، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على توطين مختلف الصناعات؛ ومنها صناعة الأوتوبيسات، في إطار خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة؛ بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

وتفقد رئيس الوزراء مكونات المحطة، وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن هذا المشروع يعتبر أحد الشرايين الرئيسية التي تسهم في ربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل واحدة سريعة وحضارية ونظيفة وآمنة؛ ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى، ويعد وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة، ويسهم في تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مخطط الحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية بالطريق الدائري.

وقال نائب رئيس الوزراء: يسهم هذا المشروع أيضًا في تشجيع وتعظيم منظومة النقل الجماعي، من خلال جذب مستخدمين جدد للمواصلات العامة بدلًا من السيارات الخاصة؛ خصوصًا أن هذه الأوتوبيسات تقدم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين، بالإضافة إلى المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة من عوادم السيارات؛ حيث إن جميع الأوتوبيسات التي يتم تسييرها أوتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة.

واستمع رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه إلى شرح فني حول مشروع الأوتوبيس الترددي من المهندس محمد الشرقاوي، مدير المرحلة الثانية من المشروع، الذي أوضح أن الأوتوبيس الترددي يشتمل على 4 مناطق إدارية وشحن كهرباء للأوتوبيسات، منها منطقة إدارية رئيسية وعدد 3 مناطق فرعية، وتقع المنطقة الإدارية الفرعية رقم 3 على تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وتم استغلال تقاطع الطريق الدائري مع طريق الفيوم الصحراوي بإجمالي مساحة 85 ألف متر مسطح.

وأضاف الشرقاوي أن المنطقة الإدارية الأولى بإجمالي 30 ألف م2 تحتوي على ورشة صيانة رئيسية للأوتوبيس الترددي؛ لإمكانية استضافة عدد 5 أوتوبيسات في اليوم وطبقًا للصيانة المطلوبة، وزودت المنطقة الإدارية بمنطقة إعادة شحن كهرباء الأوتوبيسات بقدرة شحن 20 أوتوبيسًا، ومزودة بمنظومة المراقبة والسيطرة على حركة الأوتوبيسات والمحطات، مع إمكانية التواصل مع سائقي الأوتوبيسات ورؤساء المحطات على الدائري.

وتابع الشرقاوي: المنطقة الادارية مزودة بمنظومة الإنذار والتعامل مع الحرائق، بالإضافة إلى وجود (2) مبنى محولات كهرباء؛ لإمداد المنطقتين الإداريتين وأماكن الشحن بالكهرباء، فضلًا عن المنطقة الإدارية (ب) التي تمتد على مساحة 30 ألف متر مربع؛ حيث خصصت لمبنى إداري لموقف الأوتوبيس السوبر جيت لخدمة صعيد مصر، وتم تزويد محطة السوبر جيت بعدة مبان خدمية، منها المحلات التجارية، ومبنى دورات المياه المخصصة لاستقبال ذوي الهمم، ومبنى موقع الكهرباء الرئيسي، بالاضافة إلى المنطقة الإدارية المجهزة لشحن الأوتوبيس الترددي بقدرة شحن عدد 28 أوتوبيسًا.

وأشار الشرقاوي إلى أنه تم تزويد المنطقة الإدارية رقم (4) بعدد 2 موقف؛ الموقف (A) وهو مخصص للمركبات الملاكي بسعة 70 مركبة، والموقف (B) وهو مخصص لسيارات الميكروباص، بإجمالي 50 ميكروباصًا لخدمة المناطق السكنية لمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى مواقف الأوتوبيسات الخاصة بالسوبر جيت، ومواقف الأوتوبيس الخاصة بالميكروباص، ومواقف الملاكي بمساحة إجمالية ٢٥٠٠٠ متر؛ لخدمة رواد المناطق الإدارية.

ويربط بين المناطق الإدارية منطقة "أ" و"ب" سلالم مشاة لربط جميع المناطق ببعضها.

اقرأ أيضًا:

تعرف على موعد الإجازة المتبقية في 2025

أخر ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025

أجواء معتدلة ونشاط رياح وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة