البيئة تكشف تفاصيل العثور على تمساح نيلي بشاطئ أبو تلات

كتب- حسن مرسي:



أثارت واقعة ظهور تمساح نيلي في منطقة أبو تلات بالإسكندرية حالة من الجدل بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وفيديوهات لطفل يحمل التمساح بيده.



كشف الدكتور سامح رياض، رئيس الإدارة المركزية لشؤون البيئة بالإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام الناس" على قناة "mbc مصر"، كيفية وصول تمساح نيلي إلى شاطئ البحر المتوسط، في ظل اختلاف بيئته الطبيعية.



وقال رئيس الإدارة المركزية لشؤون البيئة بالإسكندرية، أن الجهات المختصة تحركت على الفور إلى موقع الحادث فور تلقيها البلاغ.



وأضاف رياض، أن الحادث كان "غريبًا"، لكن بمجرد وصول الفرق، تمت السيطرة على التمساح بسهولة تامة دون أي تهديد لأمن المواطنين.



وأشار إلى أن فرق البيئة والأجهزة المعنية لم تكتفِ بالسيطرة على التمساح فقط، بل قامت بتمشيط المنطقة بالكامل للتأكد من عدم وجود أي تماسيح أخرى في المياه أو الشواطئ المحيطة.



وفيما يتعلق بكيفية وصول التمساح إلى المنطقة، أوضح الدكتور رياض أن هناك أكثر من احتمال، أبرزها أن يكون شخص ما قد ربّاه بطريقة غير قانونية ثم هرب منه بالصدفة، أو أن صاحبه تخلص منه عمدًا وألقاه في مصرف مائي.



وأكد أن التحقيقات لا تزال جارية، لكن المؤكد أن هذه الحالة فردية واستثنائية، وليست مؤشرًا على وجود تماسيح في شواطئ الإسكندرية.







