اتحاد منتجي الدواجن يكشف أسباب التراجع في الأسعار

كتب- حسن مرسي:

أكد ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن السوق المصري يشهد حاليًا وفرة ملحوظة في الأعلاف، مصحوبة بانخفاض في سعر الدولار، مما يدعم استقرار أسعار الدواجن.

خلال مداخلة هاتفية على قناة "الشمس"، قال الزيني، إن سعر كيلو الدواجن في المزارع وصل اليوم الجمعة إلى 62 جنيهًا، مع توقعات بانخفاض محتمل إلى 50 جنيهًا في الفترة المقبلة.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن انخفاض الأسعار إلى 50 جنيهًا قد يشكل ضغطًا على المربين والمنتجين.

وأضاف أن الجميع يسعى لتحقيق توازن في الأسعار يضمن هامش ربح مناسب للمنتجين، لمنع خروجهم من قطاع تربية الدواجن.

وتابع الزيني أن زيادة العرض وتوافر مدخلات الإنتاج، مثل الذرة والأعلاف، يعززان فرص خفض الأسعار في الأيام القادمة.

وأكد أن السوق يتمتع حاليًا باستقرار نسبي، مدعومًا بتحديث يومي للأسعار نظرًا لطبيعة الدواجن والبيض كسلع غير قابلة للتخزين طويل الأمد.

وأشار الزيني إلى أن السياسات الحالية تهدف إلى حماية المنتجين والمستهلكين على حد سواء، مؤكدًا أن وفرة الأعلاف واستقرار العملة ساهما في تحسين المؤشرات الاقتصادية لقطاع الدواجن.