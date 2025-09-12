تنسيق الأزهر 2026.. كليات جديدة للبنين والبنات متاحة بالرغبات

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

فتحت بوابة مصر الرقمية، مساء أمس، باب تسجيل رغبات القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم 2025، للطلاب الناجحين في الدورين الأول والثاني بالثانوية الأزهرية، وحتى الـ 16 من سبتمبر الجاري.

ويمكن تسجيل الرغبات من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

وأتاحت جامعة الأزهر في الرغبات كليات جديدة لأول مرة وهي:

١- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنين بالقاهرة.

٢- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنات بالقاهرة.

٣- كلية الطب البيطري للبنين بحوش عيسى محافظة البحيرة.

٤- كلية الطب البيطري للبنين بأسيوط.

وفتح كليتين جديدتين في المحافظات النائية؛ وهما:

١- كلية البنات الأزهرية بمطروح.

٢- كلية البنين الأزهرية بالوادي الجديد.

وفتح كليتين جديدتين لخدمة الطلاب والطالبات في محافظات الوجه القبلي؛ هما:

١- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بقنا.

٢- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين ببني سويف.

