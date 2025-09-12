كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة عن استمرار استقبال ميناء أكتوبر الجاف للواردات والصادرات القادمة من وإلى الموانئ البحرية المصرية عبر خطوط السكك الحديدية.

وأكدت الهيئة في بيانها، أن الميناء يمثل طفرة في منظومة النقل واللوجستيات، بفضل دوره الكبير في تسهيل حركة التجارة، ومنع تكدس الموانئ البحرية بالحاويات من خلال إجراءات جمركية رقمية متطورة وسريعة.

وأشارت الهيئة إلى أن الميناء يتميز بوجود مستودعات جمركية لتخزين البضائع الواردة، سواء كانت مستودعات عامة أو خاصة، مع توفير خدمات ذات قيمة مضافة تشمل التعبئة والتفريغ، دمج المنتجات الأجنبية أو المحلية بقصد إعادة التصدير، إضافة إلى إصلاح الحاويات وفحص الحاويات المبردة.

وأضاف البيان أن الميناء يتيح للمستوردين إمكانية تخزين البضائع المستوردة في مستودعاته، والإفراج عنها حسب الطلب مع سداد الرسوم الجمركية للبضائع التي يتم تسليمها فقط، وهو ما يسهم في تخفيف الضغط على الموانئ البحرية، وتوفير الوقت والمال لأصحاب المصانع.

كما لفتت الهيئة إلى أن زيادة الاعتماد على السكك الحديدية في نقل البضائع يساهم في تقليل الاعتماد على الطرق البرية، مما يحافظ على شبكة الطرق من التآكل الناتج عن مرور الشاحنات الثقيلة، ويخفض من تكاليف التشغيل، إضافة إلى تقليل الانبعاثات الضارة وحجم الوقود المستهلك في النقل البري.

وشددت الهيئة على أن ميناء أكتوبر الجاف بما يقدمه من خدمات جمركية ولوجستية متكاملة، يعد إضافة استراتيجية لمنظومة النقل في مصر، ويعزز من مكانة البلاد كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

