تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالتعاون مع السفارة الكورية بالقاهرة حفلاً لأوركسترا القاهرة السيمفونى بقياده المايسترو أحمد الصعيدى.

ويشارك بالحفل السوبرانو الكورية العالمية سومى جو والمغنيان الباص رضا الوكيل - التينور عمرو مدحت وعازفة الفيولينة ميرنا سرور مع كورال أكابيلا بقيادة أدهم عزت وذلك فى الثامنة مساء اليوم الجمعة 12 سبتمبر على المسرح الكبير .

وذلك بمناسبة مرور 30 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا الجنوبية، وفى إطار التعاون بين وزارة الثقافة المصرية ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة بكوريا الجنوبية.

يتضمن البرنامج مجموعة من أغانى أشهر الأوبرات العالمية منها إبنة الفوج لـ دونيزيتى، يوليوس قيصر فى مصر لـ هاندل، حلاق إشبيلية - إكسير الحب لـ روسينى، لارليزيانا لـ فرانتشسكو تشيليا، الاشتياق لـ دونغجين كيم، تاييس لـ جول ماسينيه، عايدة لـ فيردى، نورما لـ بيللينى إلى جانب عدد من الأعمال المتنوعة فى القالب الكلاسيكى منها رابسودية آريرانغ لـ جيسو لى، تنويعات على لحن موتسارت لـ آدولف آدم، فى سحب الزهور لـ لى هيونغ ريل، موشح يامن رمى القلب وسار، إلى جانب الإفتتاحية الإحتفالية لقائد الحفل أحمد الصعيدى .

جدير بالذكر أن السوبرانو سومى جو، وُلدت فى 22 نوفمبر 1962 وتلقت دراستها الأولى في كوريا قبل أن تنتقل إلى إيطاليا وتحقق شهرة من خلال موسيقى البيل كانتو بفضل صوتها الخفيف والمعبر، نالت العديد من الجوائز منها وسام نجمة إيطاليا ( OSI )، جائزة جرامى، ورُشحت لجائزة الأوسكار عن أدائها لأغنية " بسيطة " فى فيلم " شباب".

يأتى الحفل تأكيدا على عمق العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية فى كافة المجالات مما يؤكد وحدة الهدف والتوجه، كما أن العلاقات المصرية الكورية تمتد إلى العام 1948 حين اعترفت مصر رسميا باستقلال جمهورية كوريا الجنوبية.

