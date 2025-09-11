الأوقاف: المسؤولية مفتاح لترك الأثر الطيب في الدنيا والآخرة

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور أيمن أبو عمر، أحد علماء وزارة الأوقاف، أن المسؤولية في حياة الإنسان هي رسالة العمر كله، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليتحمل الأمانة في الأرض، كما جاء في قوله تعالى: «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَالْجِبَالِ فَأبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ».

وأوضح أبو عمر، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "منبر الجمعة"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن معنى المسؤولية هو أن يُسأل العبد أولًا أمام الله عز وجل عن أفعاله، ثم يُسأل اجتماعيًا أمام الناس عن أثره في مجتمعه، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ».

وأضاف أن "اترك عند الناس أطيب الأثر" يحمل رسائل عظيمة، أبرزها أن الدنيا دار ممر وليست دار مقر، وأن الإنسان سيغادرها عاجلًا أو آجلًا، لكن ما يبقى بعده هو أثره بين الناس، كما قال سبحانه: «إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ».

وأشار إلى أن مراعاة نظر الناس لا تعني التفريط في الدين، بل هي من صميم الهدي النبوي، مستدلًا بموقف النبي ﷺ مع عبد الله بن أبيّ، حين قال: «لا يقول الناس إن محمدًا يقتل أصحابه»، وكذلك بسيرة السيدة مريم عليها السلام التي خشيت من نظرة الناس رغم طهارة حملها بعيسى عليه السلام.

وشدد الدكتور أيمن أبو عمر على أن ترك الأثر الطيب يتطلب احترام النفس، وحسن التعامل مع المجتمع، والسعي لعمل الأحسن دائمًا، مؤكدًا أن المسؤولية هي مفتاح الأثر، فمن تحملها بإخلاص ترك وراءه ذكرًا حسنًا، ومن ضيّعها خلّف فراغًا ولعنة من الأجيال بعده.