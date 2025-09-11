موجة حارة جديدة تستمر 4 أيام.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت منار غانم، في تصريحات إلى مصراوي، إن من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة بداية من غدٍ الجمعة وحتى يوم الاثنين المقبل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يساعد على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأوضحت أن درجات الحرارة ستتراوح حول المعدلات الطبيعية إلى أعلى قليلًا لهذا الوقت من العام، حيث تسجل العظمى في القاهرة الكبرى نحو 35 درجة مئوية، بارتفاع من درجتين إلى 3 درجات عن الأيام الماضية، مع استمرار الأجواء الحارة الرطبة نهارًا خاصة بالمحافظات الشمالية، وتكون أشد حرارة في محافظات الجنوب، بينما تسود أجواء معتدلة ليلًا، خصوصًا في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.

وأضافت أن نسب الرطوبة ستظل موجودة ولكن أقل من الأيام الماضية، مما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، لافتة إلى أن الظاهرة الجوية الأبرز خلال الفترة المقبلة هي تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، وتكون كثيفة أحيانًا خاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

كما أشارت إلى أن السحب ستقل خلال فترات النهار، ما يسمح بمزيد من سطوع أشعة الشمس، بينما يظهر نشاط للرياح خلال فترات المساء وساعات الليل بسرعات تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يساهم في تلطيف الأجواء نسبيًا.

وأكدت منار غانم، أن الارتفاعات المتوقعة طفيفة وليست كبيرة أو حادة، على أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية مع منتصف الأسبوع المقبل.

