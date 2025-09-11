التنمية المحلية تبحث التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، اليوم الخميس، تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية اللقاء، رحبت الوزيرة بالمسؤولة الأممية، متمنية لها التوفيق في مهامها التي بدأت رسميًا اعتبارًا من أغسطس 2025، مؤكدة أهمية الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجالات التغيرات المناخية وحماية البيئة والطبيعة، إلى جانب التعاون مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة عبر برامج الدعم الفني والمشروعات المشتركة.

واستعرض الاجتماع مستجدات التعاون بين الجانبين، بما في ذلك الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المنفذة بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمعات المحلية والجهات المانحة، ومن أبرزها:

مبادرة تمويل التنوع البيولوجي والحفاظ على المحميات الطبيعية.

البرنامج الشامل لدعم وتحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي والتقرير الوطني السابع.

مشروع تعزيز البرنامج البيئي للتعاون المصري–الإيطالي ورفع قدراته على خريطة السياحة البيئية.

مبادرة البحر الأحمر لحماية الشعاب المرجانية.

مشروعات الحفاظ على طبقة الأوزون والحد من استخدام المواد الضارة.

برامج مواجهة التغيرات المناخية في المحافظات الساحلية والدلتا، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مثل "جرين شرم".

المنح الصغيرة للمجتمع المدني والجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة.

نظام الإنذار المبكر للظواهر الجوية الحادة بالتعاون مع مجلس الوزراء والجهات المعنية.

كما أكدت الوزيرة، اهتمامها بملف تطوير ورفع كفاءة المحميات الطبيعية وتعزيز تنافسيتها عالميًا، مشيرة إلى حرصها على تنفيذ مشروعات واقعية لمواجهة آثار التغير المناخي ودعم جهود الدولة في هذا الملف.

وتناول اللقاء كذلك مشروعات التعاون المشترك على المستوى المركزي وفي صعيد مصر، خاصة مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، وتطوير نظم الإدارة المحلية، بالإضافة إلى مشروعات التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات ودعم التنمية المستدامة.

كما تم التطرق إلى إعداد استراتيجية خاصة بالوزارة للتغير المناخي وأخرى للتنمية الريفية، إلى جانب التعاون في مجال السياحة الريفية في قرى "حياة كريمة".

وأشارت الوزيرة، إلى أهمية سرعة تنفيذ المشروعات الاقتصادية التي تم توقيعها الشهر الماضي بالتعاون مع البرنامج والاتحاد الأوروبي في محافظات بني سويف والأقصر وأسوان والفيوم، لما تمثله من إضافة كبيرة في خلق فرص عمل وتعزيز التنمية المجتمعية.

من جانبها، أعربت تشيتوسي نوجوتشي، عن تقديرها للتعاون القائم مع مصر، مؤكدة حرصها على البناء على الإنجازات السابقة وتوسيع مجالات الشراكة مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة، بما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم برامج وخطط الحكومة المصرية.

حضر اللقاء من وزارة التنمية المحلية: السفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، والدكتورة نجلاء العادلي المشرف على الإدارة العامة للتعاون الدولي والاتفاقيات، والدكتور محمد عفيفي مدير مشروع الدعم الفني للوزارة.

ومن وزارة البيئة، هدى الشوادفي مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والمهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزيرة للسياسات المناخية، وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولي.

كما شارك من البرنامج الإنمائي، الدكتورة هبة وفا مدير برامج التنمية المحلية والدمج الاجتماعي وتمكين المرأة، وعدد من ممثلي البرنامج بالقاهرة.

