وزير العمل يشيد بجهود الداخلية في ضبط شركات توظيف وهمية

04:08 م الخميس 11 سبتمبر 2025

وزير العمل محمد جبران

background

كتب- محمد أبو بكر:

أشاد محمد جبران، وزير العمل، بجهود وزارة الداخلية في ضبط عدد من شركات التوظيف الوهمية، موجّهًا الشكر إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على ما بذلته الأجهزة الأمنية من جهود أسفرت عن ضبط 11 شركة غير مرخصة، تورطت في النصب على المواطنين عبر عقود عمل وهمية والاستيلاء على مبالغ مالية، إلى جانب الترويج لنشاطها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أن تحريات قطاعي الأمن العام والوثائق كشفت عن ممارسة هذه الشركات نشاطًا وهميًا في مجال التوظيف بالخارج، وبناءً على إذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 12 من مالكي ومديري تلك الشركات، بينهم شخصان مسجلان جنائيًا.

كما تم العثور بحوزتهم على جوازات سفر، وطلبات توظيف، وعقود عمل بالخارج، إضافة إلى دفاتر وأختام وهواتف محمولة، و9 أجهزة حاسوب محمول، والتي بفحصها تبيّن احتواؤها على أدلة تثبت نشاطهم الإجرامي. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.

وزير العمل جهود الداخلية شركات توظيف وهمية
