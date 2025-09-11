وزيرا الإسكان والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون في الملفات المشتركة

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا بمقر وزارة الإسكان، لبحث عدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين، وذلك بحضور قيادات الجانبين.

ورحب وزير الإسكان بنظيره وزير الأوقاف والوفد المرافق له، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الوزارتين في مختلف الملفات خلال الفترة الماضية، ومؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، ويدعم مسيرة النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وثمّن المهندس شريف الشربيني إطلاق وزارة الأوقاف لمبادرة "صحح مفاهيمك"، الهادفة إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة والسلوكيات السلبية التي تمس حياة المواطنين اليومية، موجهًا بدعم المبادرة والتعاون معها خصوصًا فيما يتعلق بترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على النظافة العامة، لما لذلك من أثر على تعزيز منظومة القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع.

من جانبه، أعرب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن شكره لوزير الإسكان على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا أهمية التشبيك المؤسسي بين الوزارات لمواجهة التحديات المشتركة، وتحقيق التناغم بين مؤسسات الدولة بما يخدم المواطن.

كما رحّب بالتعاون المرتقب مع وزارة الإسكان في إطار مبادرة "صحح مفاهيمك"، باعتبارها خطوة بنّاءة لحماية مقدرات الوطن، والارتقاء بالوعي المجتمعي، وترشيد استهلاك الموارد، والحفاظ على البيئة.

وتناول الاجتماع بحث آليات تعزيز التعاون بين الوزارتين لدعم المشروعات القومية، وتحسين جودة حياة المواطنين، مع التأكيد على استمرار التنسيق المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وابتكار حلول متكاملة تواكب رؤية مصر للتنمية الشاملة.

