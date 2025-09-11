إعلان

سحب بهذه المناطق و3 ظواهر تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الجمعة

03:20 م الخميس 11 سبتمبر 2025

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة 12 سبتمبر 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود غدًا الجمعة، طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب في أول الليل، معتدل الحرارة في آخره.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا الجمعة تشهد شبورة مائية من (4:8 صباحًا) على مناطق من شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن طقس غدًا الجمعة يشهد ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (2:4) درجة.

وبينت أن حالة الطقس تشهد ظهور بعض السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية حتى والقاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها أحيانًا سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن حالة الطقس غدًا الجمعة تشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025

القاهرة والوجه البحري:

العظمى: 35-34 درجة مئوية

الصغرى: 24 درجة مئوية

السواحل الشمالية:

العظمى: 31-30 درجة مئوية

الصغرى: 23 درجة مئوية

شمال الصعيد:

العظمى: 36-35 درجة مئوية

الصغرى: 25 درجة مئوية

جنوب الصعيد:

العظمى: 38-37 درجة مئوية

الصغرى: 27 درجة مئوية

اقرأ أيضًا:

تمويل بقيمة 103.5 مليون يورو.. قرار جمهوري جديد بشأن التعاون مع ألمانيا

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2025/9/11/2852218

إسقاط الجنسية عن مصري بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2025/9/11/2852189

أسعار العمرة في سبتمبر 2026 - "الاقتصادية والخمس نجوم"

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2025/9/10/2852043

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدًا الجمعة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحرك عاجل من الصحة للتحقيق في واقعة فقدان مرضى للبصر بمستشفى بالدقي -تفاصيل
بعد هجوم قطر.. CNN: مصر حذرت أمريكا وإسرائيل وأنذرت بعواقب كارثية
رئيس تحرير الشرق القطرية: قلبنا الطاولة على إسرائيل.. وردّنا يجب أن يُدرس
10 قنابل لم تُدمر مقر حماس.. إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم الدوحة
مشاجرة بين إمام عاشور وعاملين أمام كافية في التجمع.. والشرطة تتدخل