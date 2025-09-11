كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة 12 سبتمبر 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود غدًا الجمعة، طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب في أول الليل، معتدل الحرارة في آخره.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا الجمعة تشهد شبورة مائية من (4:8 صباحًا) على مناطق من شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن طقس غدًا الجمعة يشهد ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (2:4) درجة.

وبينت أن حالة الطقس تشهد ظهور بعض السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية حتى والقاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها أحيانًا سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن حالة الطقس غدًا الجمعة تشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025

القاهرة والوجه البحري:

العظمى: 35-34 درجة مئوية

الصغرى: 24 درجة مئوية

السواحل الشمالية:

العظمى: 31-30 درجة مئوية

الصغرى: 23 درجة مئوية

شمال الصعيد:

العظمى: 36-35 درجة مئوية

الصغرى: 25 درجة مئوية

جنوب الصعيد:

العظمى: 38-37 درجة مئوية

الصغرى: 27 درجة مئوية

