بحضور وزيري العمل والتعليم.. توظيف 28% من خريجي مدرسة السويدي 2025

كتب- عمر صبري:

أعلنت مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية تعاونها مع أحد الشركات المتخصصة في مجال المياه، واتفاقية لتوظيف 28% من خريجي دفعة 2025 فور جاهزيتهم للعمل.

جاء ذلك خلال احتفالية التخرج التي أُقيمت بحضور محمد جبران، وزير العمل، الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتورة سلمى البكري، هشام البطراوي، إلى جانب ممثلي اتحاد الصناعات المصرية.

يأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية تنمية الكفاءات الفنية في مجال تحلية ومعالجة المياه، ودعم منظومة التعليم الفني التي تضم 3,444 مدرسة على مستوى الجمهورية.

وقال هشام البطراوي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بي.زون: "نفخر بالتعاون المثمر مع مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، التي حصدت مؤخرًا جائزة أفضل مدرسة من الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة (AHK)، هذا النموذج التعليمي الرائد يمنح الطلاب شهادات بمعايير دولية تؤهلهم ليصبحوا مهنيين وحرفيين بمستوى عالمي، ومن هذا المنطلق حرصنا على استيعاب جميع الطلاب المتخصصين والمهتمين بتقنيات المياه، باعتبارهم نواة حقيقية لجيل جديد من الكفاءات الواعدة."

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سلمى البكري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم أولا ورئيس مجلس إدارة شركة التعليم المتوازن، أن وجود نحو مليوني طالب أنهوا المرحلة الإعدادية هذا العام، بالإضافة إلى منظومة التعليم الفني التي تضم 120 تخصصًا، يفتح آفاقاً واسعة أمام التحاق الطلاب بها. ومن هنا، دعت لإنشاء منصة وطنية متخصصة لتوظيف خريجي التعليم الفني، مما يضمن أفضل توافق بين احتياجات القطاع الخاص ومهارات الطلاب.

