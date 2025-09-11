كتب- نشأت علي:

تقدم المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لعرضه على محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، بشأن استعدادات الحكومة لبدء العام الدراسي الجديد، في ظل تزايد قلق أولياء الأمور والطلاب من استمرار المشكلات المزمنة التي تعاني منها المنظومة التعليمية.

وأشار النائب، إلى أن أبرز هذه المشكلات تتمثل في نقص أعداد المعلمين بالمدارس الحكومية، وعدم وجود خطة واضحة للتعامل مع ظاهرة الدروس الخصوصية التي تستنزف دخول الأسر المصرية، بالإضافة إلى استمرار أزمة الكثافة الطلابية داخل الفصول.

وتساءل "المير"، عن خطة الوزارة لتوفير مقاعد وأثاث مدرسي ملائم، خاصة مع شكاوى بعض أولياء الأمور من جلوس الطلاب على الأرض، وآليات ضمان تسليم الكتب المدرسية في موعدها وربطها بالمناهج الرقمية.

كما تساءل عن الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار "السناتر التعليمية" حتى في القرى والنجوع، وعن جاهزية المدارس من حيث الصيانة والمرافق ودورات المياه قبل استقبال الطلاب.

وأكد النائب، أن هناك تفاوتًا صارخًا بين مدارس القرى والنجوع ومدارس المدن من حيث الإمكانيات، مطالبًا بالكشف عن خطة الوزارة لمعالجة هذا التفاوت، والإعلان بشكل واضح عن آليات الانتقال من الحفظ والتلقين إلى تنمية مهارات التفكير والإبداع لدى الطلاب.

كما دعا إلى توفير أنشطة تعليمية بديلة داخل المدارس لجذب الطلاب والحد من اعتمادهم على الدروس الخصوصية، مطالبًا رئيس مجلس الوزراء بتكليف جميع المحافظين ومديري مديريات وإدارات التربية والتعليم بمواجهة التحديات التي تعرقل سير العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

