كتبت -داليا الظنيني:

أكد السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الجهود الدبلوماسية النشطة لمصر ساهمت بشكل كبير في تحقيق التهدئة وخفض التوتر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح خلاف أن القاهرة استضافت زيارة هامة لكل من وزير الخارجية الإيراني ومدير الوكالة، مما يشكل خطوة محورية في جهود الوساطة المصرية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، الذي يذاع على قناة إم بي سى مصر، أن العلاقة بين إيران والوكالة شهدت توترًا منذ بداية شهر يوليو، إلا أن الاتصالات المكثفة التي أجراها وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية مهدت الطريق لاستئناف التعاون والتنسيق بين الجانبين.

وأشار المتحدث إلى أن مصر لعبت دورًا محوريًا في تسهيل اجتماع هام بين نائب مدير الوكالة والمسؤولين في طهران منتصف أغسطس، وهو ما تبعه سلسلة من اللقاءات التي أسفرت عن اتفاق مهم تم توقيعه مؤخرًا، وبموجبه استؤنف التعاون بين الوكالة وإيران.

اقرأ أيضاً:

السيسي وأمير الكويت يدينان هجوم إسرائيل على قطر

16 قرارًا جديدًا للحكومة في اجتماعها الأسبوعي

4 فئات جار حذفها من بطاقات التموين -تفاصيل