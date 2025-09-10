الأصعب عدى.. تصريحات مهمة لرئيس الوزراء بشأن الدين الخارجي

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى 80%، مشدداً على أن الدين الخارجي تحت السيطرة الكاملة.

وأوضح مدبولي أن هناك لجنة متخصصة تضع سقفاً سنوياً للدين الخارجي، مؤكدًا للمواطنين أن الحكومة تعرف جيداً كيفية الوفاء بالالتزامات المالية، خاصة بعد تجاوز استحقاقات كبيرة في العام الماضي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على خفض الدين المحلي إلى مستويات لم تشهدها مصر من قبل، من خلال خطة وضعتها وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والبنك المركزي، مشدداً على أن تنفيذ هذه الخطة سيتم بنجاح بإذن الله خلال العام الحالي.

وتابع: "أطمئن المصريين، الأصعب عدى فيما يخص الدين الخارجي، العام الماضي كان علينا مستحقات كبيرة جدًا واليوم الحمدلله الأرقام إحنا عارفينها وعارفين كيف نسدد التزامات مصر".

