أول تعليق رسمي من الحكومة على جدل تطوير منطقة وسط البلد

08:01 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن خطة تطوير منطقة وسط البلد ستتم مع الحفاظ الكامل على التراث والطابع التخطيطي المميز لهذه المنطقة العريقة.

وشدد "مدبولي"، على أن أعمال التطوير تستهدف إحياء القيمة التاريخية والمعمارية لها بما يتناسب مع هويتها الأصلية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الدولة بدأت في التعامل بجدية مع ملف العقارات المتقادمة والآيلة للسقوط، موضحًا أن جميع هذه المباني صادرة لها قرارات هدم كلي من المحافظات نظراً لعدم صلاحيتها الإنشائية وخطورتها على السكان.

وأوضح مدبولي، أنه عقد اجتماعاً مع وزيرة التنمية المحلية ووزير الإسكان لحصر كافة هذه المباني ودراسة الموقف الحالي، لافتًا إلى أن عدداً كبيراً منها تمت إزالته بالكامل، فيما لا يزال هناك عدد آخر مأهول بالأسر المصرية.

اقرأ أيضًا:

السيسي وأمير الكويت يدينان هجوم إسرائيل على قطر

16 قرارًا جديدًا للحكومة في اجتماعها الأسبوعي

4 فئات جار حذفها من بطاقات التموين -تفاصيل

الدكتور مصطفى مدبولي تطوير منطقة وسط البلد خطة تطوير منطقة وسط البلد إحياء القيمة التاريخية والمعمارية مدبولي خلال مؤتمر صحفي
الثانوية العامة

المزيد

عاجل - مدبولي يحسم الجدل بشأن رفع أسعار الكهرباء
بنك التعمير والإسكان: بدء حجز شقق جنة وسكن مصر غدًا