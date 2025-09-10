أول تعليق رسمي من الحكومة على جدل تطوير منطقة وسط البلد

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن خطة تطوير منطقة وسط البلد ستتم مع الحفاظ الكامل على التراث والطابع التخطيطي المميز لهذه المنطقة العريقة.

وشدد "مدبولي"، على أن أعمال التطوير تستهدف إحياء القيمة التاريخية والمعمارية لها بما يتناسب مع هويتها الأصلية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الدولة بدأت في التعامل بجدية مع ملف العقارات المتقادمة والآيلة للسقوط، موضحًا أن جميع هذه المباني صادرة لها قرارات هدم كلي من المحافظات نظراً لعدم صلاحيتها الإنشائية وخطورتها على السكان.

وأوضح مدبولي، أنه عقد اجتماعاً مع وزيرة التنمية المحلية ووزير الإسكان لحصر كافة هذه المباني ودراسة الموقف الحالي، لافتًا إلى أن عدداً كبيراً منها تمت إزالته بالكامل، فيما لا يزال هناك عدد آخر مأهول بالأسر المصرية.

