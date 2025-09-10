مدبولي: بئر غاز جديد بالصحراء الغربية بطاقة 50 مليون قدم مكعب يوميًا

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاكتشافات الأخيرة في قطاع الطاقة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليص حجم الاستيراد، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري.

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأربعاء، إن اكتشاف بئر غاز جديد في الصحراء الغربية بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 مليون قدم مكعب يومياً، يمثل إضافة قوية لقطاع الطاقة في مصر، ويدعم جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مصادر الطاقة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دخول عددا من كبريات شركات التعدين العالمية للاستثمار في عمليات البحث والاستكشاف بقطاعي البترول والغاز، ما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة ويزيد من جاذبيتها الاستثمارية.

