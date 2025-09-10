40% للامتحان و20% أعمال سنة.. قواعد تقييم الطلاب تبدأ من 2027

كتب- أحمد الجندي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم (45) بتاريخ 10 سبتمبر 2025، متضمناً القواعد المنظمة لاحتساب درجات الطلاب وأعمال السنة، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من العام الدراسي 2027/2028، وذلك بعد نشره في الوقائع المصرية.

نسب توزيع الدرجات

وفقاً للقرار، يتم تقسيم الدرجات كالتالي:

40% لاختبار نهاية الفصل الدراسي الأول.

40% لاختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني.

20% مخصصة لأعمال السنة بالفصلين الدراسيين.

تفاصيل أعمال السنة

شمل القرار تحديد نسب أعمال السنة على النحو التالي:

الحضور والمواظبة: 5%، ويتم تقييم انتظام الطالب ومشاركته في الأنشطة وفق دفاتر شؤون الطلبة.

التقويم الأسبوعي: 5% عن كل فصل دراسي.

السلوك والانضباط: 5%، وفقاً للائحة الانضباط التربوي والقرار الوزاري رقم (150) لسنة 2024.

الواجبات المدرسية والأنشطة الصفية: 5%، مع تسليم كشوف معتمدة بدرجات أعمال السنة للكنترول قبل الامتحانات.

ضوابط خاصة بالمدارس المختلفة

وأوضح القرار، أنه في المدارس الرسمية للغات والخاصة للغات والمتميزة، يتم احتساب فترتين إضافيتين للمستوى (50 درجة)، وفترة واحدة للغة الأجنبية الثانية (50 درجة)، أما في المدارس الرياضية، تُضاف 4 فترات تربية رياضية تدريبية أسبوعياً (100 درجة)، منها 50 درجة للتدريب الصيفي، ليصبح الإجمالي 150 فترة أسبوعياً، ويشترط للنجاح في مادة التربية البدنية الحصول على 70% على الأقل من الدرجة الكلية.

بدء التطبيق

أكدت وزارة التربية والتعليم أن القرار سيُطبّق بشكل رسمي اعتباراً من العام الدراسي 2027/2028، مع التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذه.

