العاصمة الإدارية تستضيف بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية 2025

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن رعاية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لبطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية 2025 والتي تستضيفها العاصمة الإدارية خلال الفترة من 8 إلى 18 أكتوبر المقبل، بالصالة المغطاة لنادي النادي، وبحضور وضيافة المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية والدكتور حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية.

وبحسب بيان، توجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالشكر إلى المهندس خالد عباس على موافقته على رعاية البطولة.

وأكد على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بأبنائنا من ذوي الهمم حيث أصبحت النظرة مختلفة وأصبحت أسر اللاعبين من ذوي الهمم تتباهي بأبنائها وبطولاتهم وذلك في ظل التغيرات الكبيرة التي طرأت على الدولة المصرية، موجها التحية لمجلس إدارة اللجنة البارالمبية وأيضًا كل الشكر والتقدير للإعلام المصري على اهتمامه بالتواجد في هذا المؤتمر والاهتمام المعهود منهم بالرياضيين من ذوي الهمم.

وعبر المهندس خالد عباس عن سعادته باستضافة مقر الشركة لهذا المؤتمر الكبير واستضافة العاصمة الإدارية لبطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي.

وأضاف: "حرصنا على مشاركة ورعاية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بهذا الحدث العالمي وهو ما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية في إنشاء مجتمع متكامل يوفر الفرص لجميع أفراده، وبصفة خاصة الرياضيين البارالمبيين وأصحاب الهمم مختتما حديثه مؤكدا على أهمية ان تكون كل البطولات العالمية التي تنظمها مصر تقوم باستضافتها العاصمة الإدارية الجديدة لتسليط الضوء علي مصر الجديدة والتطور الكبير الذي طرأ علي التنمية والعمران في الجمهورية الجديدة.

وتوجه الدكتور حسام الدين مصطفي بالشكر لوزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي علي دعمه الكامل والمتواصل للجنة البارالمبية كما توجه بالشكر للمهندس خالد عباس على دعمه للبطولة ليكون الراعي البلاتيني لبطولة العالم ، موضحاً ان اللجنة تعمل أن تكون البطولة صديقة للبيئة وسوف يتم عمل توعية بيئية لجميع المشاركين بالبطولة .

وتم الإعلان أثناء المؤتمر على موافقة شركة العاصمة علي تخصيص مقر جديد للجنة البارالمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما أعلن المهندس خالد عباس عن إنشاء أول مدرسة لذوي الهمم لأبنائنا مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المتوقع أن يشارك في البطولة نحو 800 لاعب ولاعبة من أكثر من 73 دولة.

وتعد هذه البطولة واحدة من أهم الفعاليات الرياضية البارالمبية على مستوى العالم، إذ تُقام تحت رعاية اللجنة البارالمبية الدولية وهي ضمن البطولات المؤهلة البارالمبياد لوس انجلوس 2028.

