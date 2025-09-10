بنك التعمير والإسكان.. بدء حجز شقق جنة وسكن مصر غدا

كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ بنك التعمير والإسكان، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إجراءات الحجز الإلكتروني لشقق جنة وسكن مصر والإسكان الحر غدا الخميس 11 سبتمبر.

ويكون الحجز لمن سدد مقدم جدية الحجز البالغ 200 ألف جنيه خلال الفترة من 15 إبريل وحتى 12 يونيو الماضي.

ويتم التقديم والحجز عن طريق الرابط التالي.. اضغط هنا

المشروع عبارة عن تجمع عمراني يحقق الخصوصية والرفاهية ويتوائم مع المعدلات التخطيطية الحديثة بحيث تتوافر به المسطحات الخضراء ليواكب المشروعات المميزة بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة بعدد (6115) وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 90 : 150 م2 بمدينتي ( المنصورة الجديدة - السويس الجديدة)

أسعار الشقق تبدأ من مليون و110 آلاف وحتى 2 مليون و895 ألف جنيه، ويكون المقدم 150 ألف جنيه.

