كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القاهرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستئناف التعاون الفني، يمثل نقلة نوعية في مسار التعامل مع الملف النووي الإيراني، كما أنه يعكس المكانة المحورية لمصر كوسيط إقليمي قادر على بناء التوافقات وحماية الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن استضافة القاهرة هذه المشاورات تعني أن المجتمع الدولي بات ينظر إلى مصر كطرف محايد يحظى بثقة جميع الأطراف.

وقال محسب إن المفاوضات تأتي بعد فترة من التصعيد الحاد بين إيران وبعض القوى الدولية، وهو ما كان ينذر بجر المنطقة إلى مواجهات مفتوحة تهدد أمنها القومي والعربي، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على خطوات عملية لتعزيز الشفافية وزيادة إجراءات الرقابة على المنشآت النووية الإيرانية، وهو ما يمثل خطوة على طريق بناء الثقة المتبادلة بين إيران والوكالة الدولية، فضلًا عن فتح الباب نحو استئناف مفاوضات أوسع تشمل قضايا الأمن الإقليمي، بما يخدم الاستقرار ويعزز فرص التنمية.

وأضاف وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن هذا الاتفاق بمثابة تتويج لجهود الدبلوماسية المصرية وتحركاتها المستمرة نحو تعزيز السلام والأمن الإقليمي؛ حيث نجحت في هذا الاتفاق في إيجاد أرضية مشتركة بين الطرفَين، تراعي فيها الهواجس الأمنية للدول من جانب، وحق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية من جانب آخر، معتبرًا ما حدث في القاهرة رسالة قوية بأن مصر شريك أساسي في صياغة الحلول الإقليمية.

ودعا محسب المجتمع الدولي إلى البناء على هذا النجاح، ومواصلة دعم الجهود المصرية الرامية إلى تجنيب المنطقة المزيد من بؤر التوتر، ودعم الحوار الدائم بين الأطراف المتصارعة لكي تصل المنطقة إلى مرحلة جديدة يسودها الاستقرار بدلًا من الصراعات.